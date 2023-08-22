Сьогодні на деяких вулицях Дніпра відключать світло на 10 годин: причина та адреси

Сьогодні, 22 серпня, у Дніпрі будуть відключати світло з 8:00 до 18:00.
Причина – проведення планових ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, 22 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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