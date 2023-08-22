Сьогодні на деяких вулицях Дніпра відключать світло на 10 годин: причина та адреси

Підготуйтеся!

Сьогодні, 22 серпня, у Дніпрі будуть відключати світло з 8:00 до 18:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 22 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

вул. Титова: 18, 18-А, 18-Б.

просп. Богдана Хмельницького: 48, 93, 95, 97, 99;

вул. Киргизька: 1;

вул. Шинна: 19;

вул. Макарова: 2;

вул. Павла Чубинського: 1, 3, 5, 5-А.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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