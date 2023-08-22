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Сьогодні на деяких вулицях Дніпра відключать світло на 10 годин: причина та адреси

Сьогодні 06:45
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Новости Днепра про Сьогодні на деяких вулицях Дніпра відключать світло на 10 годин: причина та адреси

Сьогодні, 22 серпня, у Дніпрі будуть відключати світло з 8:00 до 18:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 22 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

  • вул. Титова: 18, 18-А, 18-Б.
  • просп. Богдана Хмельницького: 48, 93, 95, 97, 99;
  • вул. Киргизька: 1;
  • вул. Шинна: 19;
  • вул. Макарова: 2;
  • вул. Павла Чубинського: 1, 3, 5, 5-А.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Сьогодні на деяких вулицях Дніпра відключать світло на 10 годин: причина та адресиУкраїнська

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