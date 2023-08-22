У загадкової дівчини з Європейської площі, яка просить їжу з Маку в Дніпрі, з’явився “адвокат”

Епопея з дівчиною в чорному, яка стоїть посеред Європейської площі триває. У цій історії з'явився новий персонаж.

У дівчини, яка понад тиждень стоїть посеред Європейської площі, з’явився захисник. Хлопець в чорній худі та масці прийшов з плакатом, напис на якому закликає містян перестати булити незнайомку та не знімати з нею відео.

Користувачі в TikTok розповіли нові подробиці.

Хлопець звертається до містян з прохання дати дівчині спокій.

Краще пройдіть мимо. Будь ласка, залишайтеся людиною. Ви можете не знати усіх деталей ситуації. Я ж не підхожу до вас, не навʼязуюсь вам, ніяк не заважаю вам піти далі по ваших справах, – каже юнак.

Судячи з відео, до хлопця підійшов чоловік, який представився поліцейським. Після цього юнак ніби-то почав перепрошувати за свої дії, але пояснив, що йому шкода дівчину, з якої насміхаються, і саме тому він прийшов сюди з плакатом, щоб захистити її.

Водночас до стовпа, об який обіперлася дівчина, підходили люди, які повторювали дії незнайомки, щоб поглузувати з неї. У коментарях від відео почали хвалити юнака, адже вони теж не розуміють, навіщо знущатися з людини.

Крім цього, у коментарях припустили, що це друга частина соціального експерименту та юнак знайомий дівчини. Проте досі не відомо, навіщо вона стоїть в центрі міста, адже коментарів не дає.

Зауважимо, що дії дівчини прокоментували в поліції. За словами правоохоронців, містянка нічого не порушує, тому може стояти, де хоче. Журналісту dnepr.info повідомили, що звернень або заяв від громадян щодо цього не надходило.

Однак правоохоронці посилили патрулювання цієї місцевості, аби не допустити порушень громадського порядку.

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