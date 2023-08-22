Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У загадкової дівчини з Європейської площі, яка просить їжу з Маку в Дніпрі, з’явився “адвокат”

У загадкової дівчини з Європейської площі, яка просить їжу з Маку в Дніпрі, з’явився “адвокат”

Сьогодні 11:38
просмотров

Епопея з дівчиною в чорному, яка стоїть посеред Європейської площі триває. У цій історії з'явився новий персонаж.

Новости Днепра про У загадкової дівчини з Європейської площі, яка просить їжу з Маку в Дніпрі, з'явився

У дівчини, яка понад тиждень стоїть посеред Європейської площі, з’явився захисник. Хлопець в чорній худі та масці прийшов з плакатом, напис на якому закликає містян перестати булити незнайомку та не знімати з нею відео. 

Користувачі в TikTok розповіли нові подробиці. 

Новости Днепра про У загадкової дівчини з Європейської площі, яка просить їжу з Маку в Дніпрі, з'явився

Хлопець звертається до містян з прохання дати дівчині спокій.

Краще пройдіть мимо. Будь ласка, залишайтеся людиною. Ви можете не знати усіх деталей ситуації. Я ж не підхожу до вас, не навʼязуюсь вам, ніяк не заважаю вам піти далі по ваших справах, – каже юнак.

Судячи з відео, до хлопця підійшов чоловік, який представився поліцейським. Після цього юнак ніби-то почав перепрошувати за свої дії, але пояснив, що йому шкода дівчину, з якої насміхаються, і саме тому він прийшов сюди з плакатом, щоб захистити її.

Водночас до стовпа, об який обіперлася дівчина, підходили люди, які повторювали дії незнайомки, щоб поглузувати з неї. У коментарях від відео почали хвалити юнака, адже вони теж не розуміють, навіщо знущатися з людини.

Новости Днепра про У загадкової дівчини з Європейської площі, яка просить їжу з Маку в Дніпрі, з'явився

Крім цього, у коментарях припустили, що це друга частина соціального експерименту та юнак знайомий дівчини. Проте досі не відомо, навіщо вона стоїть в центрі міста, адже коментарів не дає. 

Зауважимо, що дії дівчини прокоментували в поліції. За словами правоохоронців, містянка нічого не порушує, тому може стояти, де хоче.  Журналісту dnepr.info повідомили, що звернень або заяв від громадян щодо цього не надходило. 

Однак правоохоронці посилили патрулювання цієї місцевості, аби не допустити порушень громадського порядку.

Читайте також:

Новости Днепра про У загадкової дівчини з Європейської площі, яка просить їжу з Маку в Дніпрі, з'явився Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі кілограм огірків продають по 5 грн, але є нюанс
Новини Дніпра
Сьогодні 11:27
У Дніпрі кілограм огірків продають по 5 грн, але є нюанс

Сезон консервації у самому розпалі - мешканці Дніпра купують овочі…

У ГумДепі Дніпра назвали кількість учнів, що навчатимуться офлайн та онлайн
Новини Дніпра
Сьогодні 10:59
У ГумДепі Дніпра назвали кількість учнів, що навчатимуться офлайн та онлайн

20 серпня закінчилися терміни прийому заяв від батьків щодо формату…

Підкинули в забитому цвяхами ящику: у Дніпрі допомоги потребує глуха такса, яка втратила око
Новини Дніпра
Сьогодні 10:20
Підкинули в забитому цвяхами ящику: у Дніпрі допомоги потребує глуха такса, яка втратила око

У Дніпрі намагаються врятувати таксу, яка може втратити обидва ока.

Кондиціонери, кероване світло і вакуумні туалети: “Укрзалізниця” показала оновлені плацкартні вагони (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 09:04
Кондиціонери, кероване світло і вакуумні туалети: “Укрзалізниця” показала оновлені плацкартні вагони (ФОТО)

Останнім часом більшість українців під час поїздок віддають перевагу залізничним…

Наверх