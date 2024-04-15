Дівчина з “Європейки”, яка “підпирала” стовп, повернулася на вулиці Дніпра в новому амплуа (ВІДЕО)

Загадкова дівчина, яка минулого літа наробила шуму в Дніпрі, повернулася в новому амплуа.

Дніпряни повідомляють, що дівчина “Хатіко”, яка минулого року дивувала своєю витривалістю перехожих, поки днями стояла під палким сонцем на Європейській площі, “підпираючи” стовп, повернулася на вулиці Дніпра в новому амплуа.

Дівчина, за словами містян, дуже схожа на героїню десятків відео та пранків, хоча й змінила свій образ.

За словами очевидців, вона влаштувала “гастролі” містом, під час яких бризкається в перехожих балончиком, з невідомою речовиною. Дівчину вже бачили на проспекті Науки (ексГагаріна) та на Кельнському бульварі (раніше – Катеринославський).

Відео з дівчиною знову заполонили місцеві тг-канали. На одному із них панянка бризкає в обличчя перехожих на Кельнському бульварі. Хуліганку намагався затримати охоронець одного із магазинів поруч, але йому це не вдалося, бо вона почала пшикати йому в лице з балончика.

На іншому відео видно, що охоронець покликав своїх колег із сусіднього ресторану та магазину. Вони намагалися затримати хуліганку, але це зробити їм не вдалося. Наразі невідомо, чи викликали на місце поліцію.

Дівчина з Європейської площі – що відомо?

Влітку 2023 року на Європейській площі з’явилася дівчина, яка днями стояла під сонцем, “підпираючи” стовп. Незнайомка привернула увагу перехожих, після чого біля неї збиралися люди, які влаштували “флешмоб”. Вони повторювали за Дніпровською “Хатіко” та теж стояли на площі біля електроопор.

Навколо дівчини була купа легенд. За однією із версій, вона має серйозний борг, а стояння під палким сонцем, це покарання від колекторів. Казали також, що вона просила у небайдужих перехожих нагодувати її бургерами з Макдональдзу неподалік.

Про неї писали й ми. У поліції тоді повідомили, що скарг на поведінку дівчини не надходило, а прогнати чи вплинути на неї правоохоронці не могли, адже містянка не робила нічого незаконного.

Однак, якщо “терористка” з балончиком комусь нашкодить, тоді правоохоронці зможуть її затримати за хуліганство. Ми слідкуватимемо за ситуацією.

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