Загадкова дівчина в чорному з Європейської площі може бути у лікарні

Про це повідомляють коментатори у популярній соцмережі ТікТок.
Раніше ми вже писали про можливі мотиви дівчини стояти біля стовпа.
Існували версії, що дівчина займається шахрайством. Нібито вона просила у перехожих їжу у McDonald’s, а потім повертала товар і забирала кошти.
Деякі містяни навіть влаштували флешмоб. Вони приходили на Європейську площу та копіювали поведінку дівчини: так само опиралися на стовп та знімали це на відео.
Дівчину перевіряли правоохоронці, а один залицяльник навіть приносив їй троянди та запрошував на побачення.
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