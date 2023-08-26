Загадкова дівчина в чорному з Європейської площі може бути у лікарні

Дівчина в чорному з центра Дніпра можливо знаходиться у лікарні.

Про це повідомляють коментатори у популярній соцмережі ТікТок.

Раніше ми вже писали про можливі мотиви дівчини стояти біля стовпа.

Існували версії, що дівчина займається шахрайством. Нібито вона просила у перехожих їжу у McDonald’s, а потім повертала товар і забирала кошти.

Деякі містяни навіть влаштували флешмоб. Вони приходили на Європейську площу та копіювали поведінку дівчини: так само опиралися на стовп та знімали це на відео.

Дівчину перевіряли правоохоронці, а один залицяльник навіть приносив їй троянди та запрошував на побачення.

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