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Загадкова дівчина в чорному з Європейської площі може бути у лікарні

Сьогодні 13:58
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Дівчина в чорному з центра Дніпра можливо знаходиться у лікарні.

Новости Днепра про Загадкова дівчина в чорному з Європейської площі може бути у лікарні

Новости Днепра про Загадкова дівчина в чорному з Європейської площі може бути у лікарні

 

Про це повідомляють коментатори у популярній соцмережі ТікТок.

Раніше ми вже писали про можливі мотиви дівчини стояти біля стовпа. 

Існували версії, що дівчина займається шахрайством. Нібито вона просила у перехожих їжу у McDonald’s, а потім повертала товар і забирала кошти.

Деякі містяни навіть влаштували флешмоб. Вони приходили на Європейську площу та копіювали поведінку дівчини: так само опиралися на стовп та знімали це на відео. 

Дівчину перевіряли правоохоронці, а один залицяльник навіть приносив їй троянди та запрошував на побачення.

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Новости Днепра про Загадкова дівчина в чорному з Європейської площі може бути у лікарніУкраїнська

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