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У Дніпрі поліція затримала чоловіка за замах на вбивство

Сьогодні 12:56
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Поліція Дніпра затримала раніше судимого місцевого мешканця за замах на вбиство.

Новости Днепра про У Дніпрі поліція затримала чоловіка за замах на вбивство

Ще 23 серпня на трамвайній зупинці Чечелівського району міста було виявлено чоловіка з тілесними ушкодженнями. 

Потерпілого було доставлено до лікарні. Нападника знайшли за допомогою камер відеоспостереження.

Поліціянти опитали свідків та встановили, що між двома чоловіками виникла сварка.

Зловмисник завдав 41-річному постраждалому численні удари руками по голові. Нападником виявився 28-річний раніше судимий місцевий мешканець, – повідомляє прессужба ГУНП.

Затриманому вручили підозру у замаху на вбивство.

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Новости Днепра про У Дніпрі поліція затримала чоловіка за замах на вбивствоУкраїнська

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