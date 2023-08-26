У Дніпрі поліція затримала чоловіка за замах на вбивство

Поліція Дніпра затримала раніше судимого місцевого мешканця за замах на вбиство.

Ще 23 серпня на трамвайній зупинці Чечелівського району міста було виявлено чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Потерпілого було доставлено до лікарні. Нападника знайшли за допомогою камер відеоспостереження.

Поліціянти опитали свідків та встановили, що між двома чоловіками виникла сварка.

Зловмисник завдав 41-річному постраждалому численні удари руками по голові. Нападником виявився 28-річний раніше судимий місцевий мешканець, – повідомляє прессужба ГУНП.

Затриманому вручили підозру у замаху на вбивство.

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