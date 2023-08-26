У Дніпрі поліція затримала чоловіка за замах на вбивство

Ще 23 серпня на трамвайній зупинці Чечелівського району міста було виявлено чоловіка з тілесними ушкодженнями.
Потерпілого було доставлено до лікарні. Нападника знайшли за допомогою камер відеоспостереження.
Поліціянти опитали свідків та встановили, що між двома чоловіками виникла сварка.
Зловмисник завдав 41-річному постраждалому численні удари руками по голові. Нападником виявився 28-річний раніше судимий місцевий мешканець, – повідомляє прессужба ГУНП.
Затриманому вручили підозру у замаху на вбивство.
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