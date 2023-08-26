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У Дніпрі чоловік знайшов снаряд під час прогулянки

Сьогодні 10:37
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Дніпрянин знайшов старий снаряд під час прогулянки містом.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік знайшов снаряд під час прогулянки

Про це повідомляє Telegram-канал Хдніпро.

Підозрілий предмет він знайшов біля будинку №1 на вул. Генерала Захарченка.

Чоловік одразу викликав надзвичайників, які опізнали страшну знахідку.

Це виявився АС-76мм. Снаряд використовується ще з 1942 року і, можливо, стоїть на озброєнні до сих пір.

Співробітники ДСНС вивезли його та підірвали на майданчику в Сурському.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік знайшов снаряд під час прогулянкиУкраїнська

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