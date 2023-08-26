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Облив бензином і підпалив: на Дніпропетровщині затримали чоловіка

Сьогодні 11:48
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У Кам’янському затримано чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Новости Днепра про Облив бензином і підпалив: на Дніпропетровщині затримали чоловіка

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Дніпропетровської області.

На території приватного домоволодіння у чоловіка виник конфлікт з потерпілим. 

Під час сварки чоловік залив свого товариша бензином та підпалив.

Потерпівший отримав числені опіки та у важкому стані був госпіталізований до лікарні.

В поліції кажуть, що підпалювачу повідомили про підозру у скоєнні правопорушення по ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження).

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Новости Днепра про Облив бензином і підпалив: на Дніпропетровщині затримали чоловікаУкраїнська

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