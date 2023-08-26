Облив бензином і підпалив: на Дніпропетровщині затримали чоловіка

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Дніпропетровської області.
На території приватного домоволодіння у чоловіка виник конфлікт з потерпілим.
Під час сварки чоловік залив свого товариша бензином та підпалив.
Потерпівший отримав числені опіки та у важкому стані був госпіталізований до лікарні.
В поліції кажуть, що підпалювачу повідомили про підозру у скоєнні правопорушення по ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження).
Читайте також:
Автор:
Дніпрянин знайшов старий снаряд під час прогулянки містом.
Сьогодні о 3 годині ночі сталася пожежа на вулиці Паркова…
Черговий обстріл Нікополя призвів до загибелі 59-річного чоловіка.
В Україні третій місяць поспіль дешевшають яйця.