Пожежа на Дніпропетровщині: вогнеборці врятували двох осіб - Днепр Инфо
Пожежа на Дніпропетровщині: вогнеборці врятували двох осіб
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Сегодня 09:39

Сьогодні о 3 годині ночі сталася пожежа на вулиці Паркова міста Марганець Нікопольського району.

Новости Днепра про Пожежа на Дніпропетровщині: вогнеборці врятували двох осіб

Палала квартира на 3 поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Вогнеборці врятували з полум’я двох чоловіків 1965 та 1992 років народження. 

Їх було доставлено до лікарні з попереднім діагнозом — отруєння продуктами горіння.

Менш ніж за годину надзвичайники загасили пожежу. 

До гасіння були залучені 3 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу. 

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