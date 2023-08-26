Пожежа на Дніпропетровщині: вогнеборці врятували двох осіб

Сьогодні о 3 годині ночі сталася пожежа на вулиці Паркова міста Марганець Нікопольського району.

Палала квартира на 3 поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Вогнеборці врятували з полум’я двох чоловіків 1965 та 1992 років народження.

Їх було доставлено до лікарні з попереднім діагнозом — отруєння продуктами горіння.

Менш ніж за годину надзвичайники загасили пожежу.

До гасіння були залучені 3 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

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