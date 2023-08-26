Палала квартира на 3 поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.
Вогнеборці врятували з полум’я двох чоловіків 1965 та 1992 років народження.
Їх було доставлено до лікарні з попереднім діагнозом — отруєння продуктами горіння.
Менш ніж за годину надзвичайники загасили пожежу.
До гасіння були залучені 3 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Черговий обстріл Нікополя призвів до загибелі 59-річного чоловіка.
В Україні третій місяць поспіль дешевшають яйця.
У заповіднику "Дніпровсько-Орільському" вперше в регіоні зафіксували рослину-загарбницю.
І ми так і не дізналися навіщо це все було.