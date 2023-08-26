Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре полиция задержала мужчину за покушение на убийство

Сегодня 12:56
просмотров

Полиция Днепра задержала ранее судимого местного жителя за покушение на убийство.

Новости Днепра про В Днепре полиция задержала мужчину за покушение на убийство

Еще 23 августа на трамвайной остановке Чечеловского района города был обнаружен мужчина с телесными повреждениями.

Пострадавший был доставлен в больницу. Нападающего нашли с помощью камер видеонаблюдения.

Полицейские опросили свидетелей и установили, что между двумя мужчинами возникла ссора.

Злоумышленник нанес 41-летнему пострадавшему многочисленные удары руками по голове. Нападающим оказался 28-летний ранее судимый местный житель, сообщает прессужба ГУНП.

Задержанному вручили подозрение в покушении на убийство.

Читайте также

Новости Днепра про В Днепре полиция задержала мужчину за покушение на убийствоУкраїнська Новости Днепра про В Днепре полиция задержала мужчину за покушение на убийствоРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Облил бензином и поджег: на Днепропетровщине задержали мужчину
Новости Днепра
Сегодня 11:48
Облил бензином и поджег: на Днепропетровщине задержали мужчину

В Каменском задержан мужчина за нанесение тяжких телесных повреждений.

В Днепре мужчина нашел снаряд во время прогулки
Новости Днепра
Сегодня 10:37
В Днепре мужчина нашел снаряд во время прогулки

Днепрянин нашел старый снаряд во время прогулки по городу.

Пожар на Днепропетровщине: пожарные спасли двух человек
Новости Днепра
Сегодня 09:39
Пожар на Днепропетровщине: пожарные спасли двух человек

Сегодня в 3 часа ночи произошел пожар на улице Паркова…

В Никополе мужчина погиб из-за артобстрела, повреждены здания — Лисак
Новости Днепра
Сегодня 08:50
В Никополе мужчина погиб из-за артобстрела, повреждены здания — Лисак

Очередной обстрел Никополя привел к гибели 59-летнего мужчины.

Последние новости

Облил бензином и поджег: на Днепропетровщине задержали мужчину
Облил бензином и поджег: на Днепропетровщине задержали мужчину

В Каменском задержан мужчина за нанесение тяжких телесных повреждений.

Сегодня 11:48
2
просмотров
В Днепре мужчина нашел снаряд во время прогулки
В Днепре мужчина нашел снаряд во время прогулки

Днепрянин нашел старый снаряд во время прогулки по городу.

Сегодня 10:37
5
просмотров
Пожар на Днепропетровщине: пожарные спасли двух человек
Пожар на Днепропетровщине: пожарные спасли двух человек

Сегодня в 3 часа ночи произошел пожар на улице Паркова города Марганец Никопольского района.

Сегодня 09:39
4
просмотров
В Никополе мужчина погиб из-за артобстрела, повреждены здания — Лисак
В Никополе мужчина погиб из-за артобстрела, повреждены здания — Лисак

Очередной обстрел Никополя привел к гибели 59-летнего мужчины.

Сегодня 08:50
7
просмотров
Погода на 26 августа: в Днепре ожидается ясный день
Погода на 26 августа: в Днепре ожидается ясный день

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
8
просмотров
В магазинах Днепра падает цена на яйца: сколько сейчас стоят и будет ли дороже
В магазинах Днепра падает цена на яйца: сколько сейчас стоят и будет ли дороже

В Украине третий месяц подряд дешевеют яйца.

Вчера 21:59
99
просмотров
Водоемы заповедника вблизи Днепра заполонило агрессивное растение-захватщица: такого еще не было
Водоемы заповедника вблизи Днепра заполонило агрессивное растение-захватщица: такого еще не было

В заповеднике "Днепро-Орильском" впервые в регионе зафиксировали растение-захватщицу.

Вчера 21:20
95
просмотров
Две сестры попали в скандал, потому что «тверкали» на могиле отца-военного: как они это объяснили
Две сестры попали в скандал, потому что «тверкали» на могиле отца-военного: как они это объяснили

Девушки станцевали на кладбище, где похоронены военные. Их подвергли критике в сети и задержала полиция.

Вчера 20:42
7
просмотров
На Днепропетровщине среди многоэтажек раздался взрыв: есть погибшие
На Днепропетровщине среди многоэтажек раздался взрыв: есть погибшие

22 августа в Першотравенске раздался взрыв.

Вчера 19:59
12
просмотров
Загадочная девушка в черном, которая «выпрашивала» Мак в центре Днепра, исчезла
Загадочная девушка в черном, которая «выпрашивала» Мак в центре Днепра, исчезла

И мы так и не узнали, зачем это все было.

Вчера 19:25
34
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх