В Днепре полиция задержала мужчину за покушение на убийство

Еще 23 августа на трамвайной остановке Чечеловского района города был обнаружен мужчина с телесными повреждениями.
Пострадавший был доставлен в больницу. Нападающего нашли с помощью камер видеонаблюдения.
Полицейские опросили свидетелей и установили, что между двумя мужчинами возникла ссора.
Злоумышленник нанес 41-летнему пострадавшему многочисленные удары руками по голове. Нападающим оказался 28-летний ранее судимый местный житель, сообщает прессужба ГУНП.
Задержанному вручили подозрение в покушении на убийство.
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