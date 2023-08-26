В Днепре полиция задержала мужчину за покушение на убийство

Полиция Днепра задержала ранее судимого местного жителя за покушение на убийство.

Еще 23 августа на трамвайной остановке Чечеловского района города был обнаружен мужчина с телесными повреждениями.

Пострадавший был доставлен в больницу. Нападающего нашли с помощью камер видеонаблюдения.

Полицейские опросили свидетелей и установили, что между двумя мужчинами возникла ссора.

Злоумышленник нанес 41-летнему пострадавшему многочисленные удары руками по голове. Нападающим оказался 28-летний ранее судимый местный житель, сообщает прессужба ГУНП.

Задержанному вручили подозрение в покушении на убийство.

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