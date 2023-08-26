У Нікополі чоловік загинув через артобстріл, пошкоджено будівлі — Лисак

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Также были повреждены здания и автомобили, газопровод и линии электропередач.
По уточненной информации, из-за вечернего артиллерийского обстрела Никополя повреждены 5 частных домов. А еще – 2 линии электропередач, – заявил Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
Ночью в Никополе и области тоже были тревоги, но без вражеских атак.
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Козенко Антон
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