В магазинах Днепра падает цена на яйца: сколько сейчас стоят и будет ли дороже

Этой весной яйца были горячей медийной темой. Впервые их стоимость за десяток перевалила за 90 гривен. Впоследствии цены немного угомонились и остановились на отметке 50 гривен.
Как сообщили в Государственной службе статистики, на полках магазинов дешевеют яйца. Цена снижается третий месяц подряд.
По информации Госстата, в июле средняя цена снизилась на 8% и остановилась на отметке 38 гривен за десяток. Стоимость некоторых яиц упала на 10 гривен. Однако все зависит от марки и сорта.
Большие и «как домашние» стоят от 45 гривен. Обычные, чуть меньше – 40-45 гривен. Дешевые яйца традиционно те, которые продают в супермаркетах поштучно. Одно стоит 3,7 гривны.
Яйца на базарах и «с рук» обойдутся в среднем в 36-40 гривен.
По словам специалистов, осенью цена на яйца снова может взлететь. С приходом прохладной погоды их количество уменьшится, ведь цыплята «переходят» и несуться реже. Так что вполне возможно, что мы снова увидим десяток яиц, который стоит по 100 гривен.
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