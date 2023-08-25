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  • У магазинах Дніпра падає ціна на яйця: скільки зараз коштують та чи буде дорожче

У магазинах Дніпра падає ціна на яйця: скільки зараз коштують та чи буде дорожче

Сьогодні 21:59
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В Україні третій місяць поспіль дешевшають яйця.

Новости Днепра про У магазинах Дніпра падає ціна на яйця: скільки зараз коштують та чи буде дорожче

Цієї весни яйця були гарячою медійною темою. Вперше їхня вартість за десяток перевалила за 90 гривень. Згодом ціни трохи вгамувалися та зупинилися на позначці 50 гривень. 

Наразі, як повідомили в Державній службі статистики, на полицях магазинів дешевшають яйця. Ціна знижується третій місяць поспіль.

За інформацією Держстату, у липні середня ціна знизилася на 8% та зупинилася на позначці 38 гривень за десяток. Вартість деяких яєць впала на 10 гривень. Проте усе залежить від марки та сорту. 

Великі та “як домашні” наразі коштують від 45 гривень. Звичайні, трохи менше – 40-45 гривень. Найдешевші яйця традиційно ті, які продають у супермаркетах поштучно. Одне коштує 3,7 гривні. 

Яйця на базарах та “з рук” обійдуться середньому в 36-40 гривень. 

Новости Днепра про У магазинах Дніпра падає ціна на яйця: скільки зараз коштують та чи буде дорожче

Новости Днепра про У магазинах Дніпра падає ціна на яйця: скільки зараз коштують та чи буде дорожче

Чи будуть дорожчати яйця

За словами фахівців, восени ціна на яйця знову може злетіти. З приходом прохолодної погоди їхня кількість зменшиться, адже курчата “переходжують” та несуться рідше. Тож цілком можливо, що ми знову побачимо десяток яєць, який коштує по 100 гривень.

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Новости Днепра про У магазинах Дніпра падає ціна на яйця: скільки зараз коштують та чи буде дорожчеУкраїнська Новости Днепра про У магазинах Дніпра падає ціна на яйця: скільки зараз коштують та чи буде дорожчеРусский

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