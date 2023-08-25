Убрать не получится: в Днепре в субботу и воскресенье будут выключать свет на 10 часов (АДРЕСА)

Ни убрать, ни телевизор посмотреть.

В Днепре в субботу, 26 августа, и в воскресенье, 27 августа, будут выключать свет на 10 часов – с 08:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых ремонтных работ Центральной энергетической компанией.

Об этом говорится в Telegram-канале «ЦЭКа».

Итак, 26-27 августа с 08:00 до 18:00 не будет света по адресам:

ул. Энергетическая: 7, 9Д, 11;

ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56А;

пер. Ключевой: 1.

Советуем зарядить телефоны и повербанки, чтобы оставаться на связи!

Напомним, ранее мы писали, что сотням потребителей в Днепре и области с 28 по 31 августа отключат свет: все адреса.

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