У Нікополі чоловік загинув через артобстріл, пошкоджено будівлі – Лисак

Черговий обстріл Нікополя призвів до загибелі 59-річного чоловіка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також були пошкоджені будівлі та авто, газогін та лінії електропередач.

За уточненою інформацією, через вечірній артилерійський обстріл Нікополя пошкоджені 5 приватних будинків. А ще – 2 лінії електропередач, – заявив Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Вночі у Нікополі та області також були тривоги, але без ворожих атак.

Читайте також:

Українська

Автор: