У Нікополі чоловік загинув через артобстріл, пошкоджено будівлі – Лисак

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також були пошкоджені будівлі та авто, газогін та лінії електропередач.
За уточненою інформацією, через вечірній артилерійський обстріл Нікополя пошкоджені 5 приватних будинків. А ще – 2 лінії електропередач, – заявив Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.
Вночі у Нікополі та області також були тривоги, але без ворожих атак.
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