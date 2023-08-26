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  • У Нікополі чоловік загинув через артобстріл, пошкоджено будівлі – Лисак

У Нікополі чоловік загинув через артобстріл, пошкоджено будівлі – Лисак

Сьогодні 08:50
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Черговий обстріл Нікополя призвів до загибелі 59-річного чоловіка.

Новости Днепра про У Нікополі чоловік загинув через артобстріл, пошкоджено будівлі - Лисак

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Також були пошкоджені будівлі та авто, газогін та лінії електропередач.

За уточненою інформацією, через вечірній артилерійський обстріл Нікополя пошкоджені 5 приватних будинків. А ще – 2 лінії електропередач, – заявив Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Вночі у Нікополі та області також були тривоги, але без ворожих атак. 

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Новости Днепра про У Нікополі чоловік загинув через артобстріл, пошкоджено будівлі - ЛисакУкраїнська

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