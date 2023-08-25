На Дніпропетровщині поміж багатоповерхівок пролунав вибух: є загиблі

22 серпня у Першотравенську пролунав вибух.

Гучний звук почули у дворі однієї з п’ятиповерхівок на вулиці Кобзаря. Пізніше з’ясувалося, що це вибухнула граната. Від отриманих пошкоджень загинули двоє людей.

Інцидент стався близько 10:00. Про це пише Інформатор.

За попередньою інформацією, загиблі – сімейна пара, 38-річний чоловік та 45-річна жінка. Усі обставини вибуху встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області чоловік підпалив пенсіонера.

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