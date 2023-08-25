Загадкова дівчина в чорному, яка “випрошувала” Мак у центрі Дніпра, зникла

І ми так і не дізналися навіщо це все було.

Схоже історія з дівчиною в чорному, яка понад тиждень простояла на Європейській площі у Дніпрі, закінчилася. Уже третій день поспіль не видно панянки, яка змусила переживати за себе все місто.

Біля стовпа, де дівчина в кепці стояла цілими днями, ще збираються її “прихильники”, але самої “Хатіко” немає. Про це інформує Dnepr.info.

Історія тижня закінчилася нічим, адже ми так і не дізналися, навіщо панянка кожного дня приходила в центр міста, щоб постояти біля стовпа.

Нагадаємо, версій було чимало. Містяни припускали, що це був пранк та соціальний експеримент. Дніпряни озвучували версії про те, що це покарання дівчини за картковий борг, або що вона страждає на проблеми зі психікою. Проте досі ні один із варіантів не можна, ні підтвердити, ні спростувати.

Персона панянки обросла легендами. Хтось казав, що вона шахрайка, яка розводить людей на страви з МакДональдсу та ніби-то потім повертає гроші (хоча насправді цього зробити не можна).

Під кінець ситуація з панянкою загострилася, адже навколо неї збиралися натовпи, які фотографувалися, намагалися поспілкуватися з нею та навіть поцілувати. У загадкової дівчини з’явилися “адвокат” та “прихильник”, який запросив її на побачення.

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