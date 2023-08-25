Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Загадкова дівчина в чорному, яка “випрошувала” Мак у центрі Дніпра, зникла

Загадкова дівчина в чорному, яка “випрошувала” Мак у центрі Дніпра, зникла

Сьогодні 19:25
просмотров

І ми так і не дізналися навіщо це все було.

Новости Днепра про Загадкова дівчина в чорному, яка

Схоже історія з дівчиною в чорному, яка понад тиждень простояла на Європейській площі у Дніпрі, закінчилася. Уже третій день поспіль не видно панянки, яка змусила переживати за себе все місто. 

Біля стовпа, де дівчина в кепці стояла цілими днями, ще збираються її “прихильники”, але самої “Хатіко” немає. Про це інформує Dnepr.info.

Історія тижня закінчилася нічим, адже ми так і не дізналися, навіщо панянка кожного дня приходила в центр міста, щоб постояти біля стовпа. 

Нагадаємо, версій було чимало. Містяни припускали, що це був пранк та соціальний експеримент. Дніпряни озвучували версії про те, що це покарання дівчини за картковий борг, або що вона страждає на проблеми зі психікою. Проте досі ні один із варіантів не можна, ні підтвердити, ні спростувати. 

Персона панянки обросла легендами. Хтось казав, що вона шахрайка, яка розводить людей на страви з МакДональдсу та ніби-то потім повертає гроші (хоча насправді цього зробити не можна).

Під кінець ситуація з панянкою загострилася, адже навколо неї збиралися натовпи, які фотографувалися, намагалися поспілкуватися з нею та навіть поцілувати. У загадкової дівчини з’явилися “адвокат” та “прихильник”, який запросив її на побачення. 

Новости Днепра про Загадкова дівчина в чорному, яка

Читайте також:

Новости Днепра про Загадкова дівчина в чорному, яка Українська Новости Днепра про Загадкова дівчина в чорному, яка Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині чоловік підпалив пенсіонера: у нього опіки 45% тіла
Новини Дніпра
Сьогодні 18:00
На Дніпропетровщині чоловік підпалив пенсіонера: у нього опіки 45% тіла

Жахливий інцидент стався у Верхньодніпровську.

Як виглядають найдешевші та найдорожчі будинки в оренду в різних районах у Дніпрі (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:58
Як виглядають найдешевші та найдорожчі будинки в оренду в різних районах у Дніпрі (ФОТО)

Винайняти будинок у Дніпрі можна у будь-якому районі міста. Ціна…

У прокурора із Дніпра НАБУ в службовому сейфі знайшло 28 тисяч доларів готівкою 
Новини Дніпра
Сьогодні 17:38
У прокурора із Дніпра НАБУ в службовому сейфі знайшло 28 тисяч доларів готівкою 

Національне антикорупційне бюро знайшло в сейфі службового кабінету підозрюваного заступника…

У Дніпрі помітили мураху-богатиря: тягнув величезний недопалок
Новини Дніпра
Сьогодні 17:00
У Дніпрі помітили мураху-богатиря: тягнув величезний недопалок

Іноді ці комахи дивують!

Наверх