З’явилася версія, чому кожного дня у центрі Дніпра стоїть дівчина в чорному

Уже більше тижня кожного дня в центрі міста можна побачити загадкову дівчину в чорному.

Вона стоїть на Європейській площі, опираючись на стовп так, ніби їй погано.

Спочатку місцеві пропонували дівчині допомогу, але вона нічого не приймала, тільки іноді просила купити їй їжі в McDonald’s.

З часом ситуація набрала обертів, а незнайомка стала відомою на всю Україну. Дуже багато містян приходять на це місце, копіюють поведінку дівчини та знімають все це на відео. У TikTok та Instаgram опубліковано вже сотні відео з цією загадковою пані.

З нею навіть спілкувалися правоохоронці, але вона не змогла їм пояснити, для чого кожного дня стоїть біля стовпа.

Дніпряни припускають, що дівчина – шахрайка, і у такий спосіб намагається заробити на довірливих людях. Хтось підозрює, що містянка страждає на психічні розлади. Інші вважають, що це якийсь соціальний експеримент.

До речі, це одна із найпоширеніших версій. У мережі містяни навіть знайшли вакансію, де за подібну “роботу” пропонують 80 тис. грн. В описі вакансії зазначається, що потрібно увесь день стояти на вулиці. Ціль такого експерименту – “подивитися, як будуть реагувати люди, та зробити певні висновки про українців”.

Буде морально важно, але платимо добре, – зазначають у вакансії.

Соціальний експеримент це чи ні – скоро дізнаємося.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у дівчини в чорному з’явився “адвокат”. Хлопець в чорній худі та масці прийшов з плакатом, напис на якому закликає містян перестати булити незнайомку та не знімати з нею відео. Також учора відомий пранкер влаштував дівчині у чорному побачення: він надягнув костюм, взяв троянду та накрив стіл.

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