Загадочная девушка в черном, которая «выпрашивала» Мак в центре Днепра, исчезла

Похоже, история с девушкой в черном, которая более недели простояла на Европейской площади в Днепре, закончилась. Уже третий день не видно барышни, которая заставила переживать за себя весь город.
У столба, где девушка в кепке стояла целыми днями, еще собираются ее «поклонники», но самой «Хатико» нет. Об этом сообщает Dnepr.info.
История недели закончилась ничем, мы ведь так и не узнали, зачем барышня каждый день приходила в центр города, чтобы постоять у столба.
Напомним, версий было немало. Горожане предполагали, что это был пранк и социальный эксперимент. Днепряне озвучивали версии о том, что это наказание девушки за карточный долг или что она страдает проблемами с психикой. Однако до сих пор ни один из вариантов нельзя, ни подтвердить, ни опровергнуть.
Персона барышни обросла легендами. Кто-то говорил, что она мошенница, которая разводит людей на блюда из МакДональдса и будто потом возвращает деньги (хотя на самом деле этого сделать нельзя).
Под конец ситуация с барышней обострилась, ведь вокруг нее собирались толпы, которые фотографировались, пытались пообщаться с ней и даже поцеловать. У загадочной девушки появились «адвокат» и «поклонник», пригласивший ее на свидание.
Читайте также:
Автор:
Ужасный инцидент произошел в Верхнеднепровске.
Похоже, история с девушкой в черном, которая более недели простояла…
Национальное антикоррупционное бюро нашло в сейфе служебного кабинета подозреваемого замруководителя…
В Днепре на Монастырском острове в День Независимости произошла резня.
В Никополе, страдающем от постоянных обстрелов, заметили ворону, предсказывающую обстрелы.
Ужасный инцидент произошел в Верхнеднепровске.
Журналисты dnepr.info решили сравнить цены на аренду самых дешевых и самых дорогих домов в разных районах Днепра. Соборный район Самые дешевый дом в аренду в Соборном районе обойдется в 6 тыс грн за месяц. При этом платить за коммунальные услуги…
Национальное антикоррупционное бюро нашло в сейфе служебного кабинета подозреваемого замруководителя Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области 28 тысяч долларов наличности. На деньги наложен арест.
Иногда эти насекомые удивляют!
В Кривом Роге с 1 сентября будет дистанционка.
Правоохранители задержали 38-летнего злоумышленника.
В Днепре на Монастырском острове в День Независимости произошла резня.
Ни убрать, ни телевизор посмотреть.
В Новомосковске хотят установить новый туалет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!