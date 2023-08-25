Загадочная девушка в черном, которая «выпрашивала» Мак в центре Днепра, исчезла

И мы так и не узнали, зачем это все было.

Похоже, история с девушкой в черном, которая более недели простояла на Европейской площади в Днепре, закончилась. Уже третий день не видно барышни, которая заставила переживать за себя весь город.

У столба, где девушка в кепке стояла целыми днями, еще собираются ее «поклонники», но самой «Хатико» нет. Об этом сообщает Dnepr.info.

История недели закончилась ничем, мы ведь так и не узнали, зачем барышня каждый день приходила в центр города, чтобы постоять у столба.

Напомним, версий было немало. Горожане предполагали, что это был пранк и социальный эксперимент. Днепряне озвучивали версии о том, что это наказание девушки за карточный долг или что она страдает проблемами с психикой. Однако до сих пор ни один из вариантов нельзя, ни подтвердить, ни опровергнуть.

Персона барышни обросла легендами. Кто-то говорил, что она мошенница, которая разводит людей на блюда из МакДональдса и будто потом возвращает деньги (хотя на самом деле этого сделать нельзя).

Под конец ситуация с барышней обострилась, ведь вокруг нее собирались толпы, которые фотографировались, пытались пообщаться с ней и даже поцеловать. У загадочной девушки появились «адвокат» и «поклонник», пригласивший ее на свидание.

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