У Кривому Розі розповіли в якому форматі розпочнуть навчання 1 вересня

У Кривому Розі з 1 вересня буде дистанційка.

Таке рішення міська влада ухвалила після консультацій з батьками та вчителями. Через безпекову ситуацію та посилення обстрілів міста, школярів вирішили залишити вчитися онлайн.

Про це повідомив Олександр Вілкул.

Чиновники ухвалили модель дистанційного навчання з можливістю надання консультацій у режимі офлайн. Такі консультації проводитимуться лише у тих школах, де є укриття. Таких у місті 90%. Про зустрічі домовлятимуться індивідуально у кожному класі та школі.

Тому приймається модель дистанційного навчання з можливістю надання консультацій у режимі офлайн. Кількість таких консультацій безпосередньо у школах, обладнаних укриттями, для кожного окремого класу визначатиметься вчителями спільно з батьківськими комітетами. Хто захоче – їх буде більше, хто не захоче – буде менше чи взагалі не буде, – пояснили в Кривому Розі.

Як працюватимуть вищі навчальні заклади, технікуми, ПТУ та коледжі, вирішить Міністерство освіти.

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