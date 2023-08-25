У Кривому Розі розповіли в якому форматі розпочнуть навчання 1 вересня

Таке рішення міська влада ухвалила після консультацій з батьками та вчителями. Через безпекову ситуацію та посилення обстрілів міста, школярів вирішили залишити вчитися онлайн.
Про це повідомив Олександр Вілкул.
Чиновники ухвалили модель дистанційного навчання з можливістю надання консультацій у режимі офлайн. Такі консультації проводитимуться лише у тих школах, де є укриття. Таких у місті 90%. Про зустрічі домовлятимуться індивідуально у кожному класі та школі.
Тому приймається модель дистанційного навчання з можливістю надання консультацій у режимі офлайн. Кількість таких консультацій безпосередньо у школах, обладнаних укриттями, для кожного окремого класу визначатиметься вчителями спільно з батьківськими комітетами. Хто захоче – їх буде більше, хто не захоче – буде менше чи взагалі не буде, – пояснили в Кривому Розі.
Як працюватимуть вищі навчальні заклади, технікуми, ПТУ та коледжі, вирішить Міністерство освіти.
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