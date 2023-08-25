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У Кривому Розі розповіли в якому форматі розпочнуть навчання 1 вересня

Сьогодні 16:29
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У Кривому Розі з 1 вересня буде дистанційка.

Новости Днепра про У Кривому Розі розповіли в якому форматі розпочнуть навчання 1 вересня

Таке рішення міська влада ухвалила після консультацій з батьками та вчителями. Через безпекову ситуацію та посилення обстрілів міста, школярів вирішили залишити вчитися онлайн. 

Про це повідомив Олександр Вілкул. 

Чиновники ухвалили модель дистанційного навчання з можливістю надання консультацій у режимі офлайн. Такі консультації проводитимуться лише у тих школах, де є укриття. Таких у місті 90%. Про зустрічі домовлятимуться індивідуально у кожному класі та школі.

Тому приймається модель дистанційного навчання з можливістю надання консультацій у режимі офлайн. Кількість таких консультацій безпосередньо у школах, обладнаних укриттями, для кожного окремого класу визначатиметься вчителями спільно з батьківськими комітетами. Хто захоче – їх буде більше, хто не захоче – буде менше чи взагалі не буде, – пояснили в Кривому Розі. 

Як працюватимуть вищі навчальні заклади, технікуми, ПТУ та коледжі, вирішить Міністерство освіти.

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Новости Днепра про У Кривому Розі розповіли в якому форматі розпочнуть навчання 1 вересняУкраїнська

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