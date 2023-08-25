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Прибрати не вийде: у Дніпрі у суботу та неділю будуть вимикати світло на 10 годин (АДРЕСИ)

Сьогодні 15:15
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Ні прибрати, ні телевізор подивитися.

Новости Днепра про Прибрати не вийде: у Дніпрі у суботу та неділю будуть вимикати світло на 10 годин (АДРЕСИ)

У Дніпрі у суботу, 26 серпня, та у неділю, 27 серпня, будуть вимикати світло на 10 годин – з 08:00 до 18:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт Центральною енергетичною компанією.

Про це йдеться у Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Отже, 26-27 серпня з 08:00 до 18:00 не буде світла за адресами:

  • вул. Енергетична: 7, 9Д, 11;
  • вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56А;
  • пров. Ключовий: 1.

Радимо зарядити телефони та повербанки, щоб хоч залишатися на зв’язку!

Нагадаємо, раніше ми писали, що сотням споживачів у Дніпрі та області з 28 по 31 серпня відключать світло: усі адреси.

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Новости Днепра про Прибрати не вийде: у Дніпрі у суботу та неділю будуть вимикати світло на 10 годин (АДРЕСИ)Українська Новости Днепра про Прибрати не вийде: у Дніпрі у суботу та неділю будуть вимикати світло на 10 годин (АДРЕСИ)Русский

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