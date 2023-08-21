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  • У Дніпрі на Європейській площі дівчина понад тиждень “підпирає” стовп та просить їжу: що про неї відомо

У Дніпрі на Європейській площі дівчина понад тиждень “підпирає” стовп та просить їжу: що про неї відомо

Сьогодні 11:03
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Понад тиждень на Європейські площі дніпряни зустрічають дівчину в чорному, яка опирається на стовп, наче їх стало зле, а потім просить їжу в перехожих, які підходять до неї.

Новости Днепра про У Дніпрі на Європейській площі дівчина понад тиждень

Вперше дівчину в чорному помітили на початку минулого тижня. За словами дніпрян, вона стоїть на Європейські площі, спираючись на стовп. Небайдужі перехожі цікавилися, чи все у неї гаразд, адже незнайомка стоїть під палючим сонцем та виглядає так, наче їй стало зле. 

Проте вона відповідає, що все гаразд, але ніби-то хоче їсти, тому просить щось купити в McDonald’s, який розташований поруч. За однією із версій, придбану для неї їжу вона повертає в кафе та забирає гроші. 

Дніпряни припускають, що вона шахрайка, яка таким чином заробляла на довірливих людях, а насправді їй не потрібна допомога. Хтось вважає, що дівчина робить це заради популярності, позаяк згодом відео з нею почали поширювати мережею. Десятки роликів з нею уже з’явилися в TikTok.

Пізніше на Європейську площу почали приходити люди, які повторювали поведінку дівчини, ґлузуючи з неї. 

Втім, достеменно невідомо, чому вона це робить, адже на питання перехожих дівчина не відповідає. Деякі містяни припускають, що це такий пранк або промоакція, і потім ми дізнаємося в чому річ. 

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