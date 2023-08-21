В Днепре на Европейской площади девушка больше недели «подпирает» столб и просит еду: что о ней известно

Впервые девушку в черном заметили в начале прошлой недели. По словам днепрян, она стоит на Европейской площади, опираясь лбом на столб. Неравнодушные прохожие интересовались, все ли у нее хорошо, ведь незнакомка находится под палящим солнцем и выглядит так, будто ей стало плохо.
Однако она отвечает, что все в порядке, но вроде бы хочет есть, поэтому просит что-то купить в McDonald’s, который расположен рядом. По одной из версий, приобретенную для нее еду она возвращает в кафе и забирает деньги.
Днепряне предполагают, что она мошенница, которая таким образом зарабатывала на доверчивых людях, а на самом деле ей не нужна помощь. Кто-то считает, что это социальный эксперимент, или девушка делает это ради популярности, поскольку впоследствии некоторые видео с ней завирусились в ТикТок.
Странная незнакомка так заинтересовала горожан, что позже на Европейскую площадь начали приходить люди, которые повторяли поведение девушки, издеваясь над ней.
Впрочем, неизвестно, почему она это делает, ведь на вопросы прохожих девушка не отвечает. Некоторые горожане предполагают, что это такой пранк или промоакция, и потом мы узнаем в чем дело.
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