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  • Виконував бойове завдання: під Бахмутом загинув 36-річний воїн з Дніпропетровщини

Виконував бойове завдання: під Бахмутом загинув 36-річний воїн з Дніпропетровщини

Сьогодні 09:30
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Вічна слава!

Новости Днепра про Виконував бойове завдання: під Бахмутом загинув 36-річний воїн з Дніпропетровщини

17 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі н. п. Бахмут Донецької області загинув солдат ЗСУ Костянтин Майборода. Йому було 36 років.

Про це повідомив Олег Гапіч, голова Кам’янської районної державної адміністрації.

Костянтин був мобілізований до лав Збройних сил України у квітні 2023 року. Проходив службу на посаді стрільця-снайпера одного з підрозділів ЗСУ.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Україну та кожного з нас! – зазначив Олег Гапіч.

Поховали Героя у селі Сухий Хутір Криничанської територіальної громади Кам’янського району.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника!

Вічна слава і пам’ять Герою!

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Новости Днепра про Виконував бойове завдання: під Бахмутом загинув 36-річний воїн з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Виконував бойове завдання: під Бахмутом загинув 36-річний воїн з ДніпропетровщиниРусский

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