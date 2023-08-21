Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Выполнял боевое задание: под Бахмутом погиб 36-летний воин с Днепропетровщины

Выполнял боевое задание: под Бахмутом погиб 36-летний воин с Днепропетровщины

Сегодня 09:30
просмотров

Вечная слава!

Новости Днепра про Выполнял боевое задание: под Бахмутом погиб 36-летний воин с Днепропетровщины

17 августа 2023 года во время выполнения боевого задания в районе н. п. Бахмут Донецкой области погиб солдат ВСУ Константин Майборода. Ему было 36 лет.

Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной государственной администрации.

Константин был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины в апреле 2023 года. Проходил службу в должности стрелка-снайпера одного из подразделений ВСУ.

Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах. Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему Украину и каждого из нас! – отметил Олег Гапич.

Похоронили Героя в селе Сухой Хутор Криничанской территориальной громады Каменского района.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника!

Вечная слава и память Герою!

Читайте также:

Новости Днепра про Выполнял боевое задание: под Бахмутом погиб 36-летний воин с ДнепропетровщиныУкраїнська Новости Днепра про Выполнял боевое задание: под Бахмутом погиб 36-летний воин с ДнепропетровщиныРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре планируют на два месяца сузить Донецкое шоссе: подробности
Новости Днепра
Сегодня 09:05
В Днепре планируют на два месяца сузить Донецкое шоссе: подробности

Важная информация!

В Днепре вандалы разрисовали свастиками памятник Кротову
Новости Днепра
Вчера 17:09
В Днепре вандалы разрисовали свастиками памятник Кротову

Кто это сделал – пока неизвестно.

В Днепре местные устроили кровавую драку в маршрутке
Новости Днепра
Вчера 15:03
В Днепре местные устроили кровавую драку в маршрутке

Кадры могут вас шокировать.

Дочь мэра Днепра покорила вершину Айгер в Альпах (ФОТО)
Новости Днепра
Вчера 14:02
Дочь мэра Днепра покорила вершину Айгер в Альпах (ФОТО)

Высота этой вершины составляет 3967 метров.

Последние новости

В Днепре планируют на два месяца сузить Донецкое шоссе: подробности
В Днепре планируют на два месяца сузить Донецкое шоссе: подробности

Важная информация!

Сегодня 09:05
4
просмотров
В Павлограде два щенка упали в заброшенный колодец: их доставали спасатели
В Павлограде два щенка упали в заброшенный колодец: их доставали спасатели

Спасибо за неравнодушие!

Сегодня 08:01
2
просмотров
Погода на 21 августа: в Днепре ожидается пасмурный, но жаркий день
Погода на 21 августа: в Днепре ожидается пасмурный, но жаркий день

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
4
просмотров
На Днепропетровщине утонула женщина: пыталась спасти сына
На Днепропетровщине утонула женщина: пыталась спасти сына

Несчастный случай произошел в Кривом Роге.

Вчера 20:21
14
просмотров
В Желтых Водах в мусорный бак выбросили голубей: как живых, так и мертвых
В Желтых Водах в мусорный бак выбросили голубей: как живых, так и мертвых

На днях в Желтых Водах произошел ужасный случай.

Вчера 19:26
11
просмотров
На Днепропетровщине на трассе столкнулись легковушка и грузовик: погибла женщина
На Днепропетровщине на трассе столкнулись легковушка и грузовик: погибла женщина

Сегодня, 20 августа, на трассе М30 в Павлоградском районе произошла авария.

Вчера 18:27
8
просмотров
Африканская жара: в Днепре «на солнце» зафиксировали +56 градусов
Африканская жара: в Днепре «на солнце» зафиксировали +56 градусов

Это лето оказалось очень жарким.

Вчера 18:01
25
просмотров
В Днепре вандалы разрисовали свастиками памятник Кротову
В Днепре вандалы разрисовали свастиками памятник Кротову

Кто это сделал – пока неизвестно.

Вчера 17:09
9
просмотров
В Кривом Роге 15-летняя девочка покончила с собой: повесилась на лестнице
В Кривом Роге 15-летняя девочка покончила с собой: повесилась на лестнице

В Кривом Роге произошел ужасный случай.

Вчера 16:28
8
просмотров
42 самолета F-16 передадут Украине после тренировки наших пилотов и инженеров, – Зеленский
42 самолета F-16 передадут Украине после тренировки наших пилотов и инженеров, – Зеленский

Сегодня, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский с первой леди и командой поехали в Нидерланды.

Вчера 15:42
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх