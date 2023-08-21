Выполнял боевое задание: под Бахмутом погиб 36-летний воин с Днепропетровщины

17 августа 2023 года во время выполнения боевого задания в районе н. п. Бахмут Донецкой области погиб солдат ВСУ Константин Майборода. Ему было 36 лет.
Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной государственной администрации.
Константин был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины в апреле 2023 года. Проходил службу в должности стрелка-снайпера одного из подразделений ВСУ.
Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах. Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему Украину и каждого из нас! – отметил Олег Гапич.
Похоронили Героя в селе Сухой Хутор Криничанской территориальной громады Каменского района.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника!
Вечная слава и память Герою!
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