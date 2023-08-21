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На Дніпропетровщині Kia злетіла в кювет та перевернулась: загинула жінка, постраждав чоловік   

Сьогодні 07:15
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Сьогодні, 21 серпня, на вулиці Центральній села Вербки Павлоградського району сталася аварія.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині Kia злетіла в кювет та перевернулась: загинула жінка, постраждав чоловік   

Там водій легкового автомобіля КІА СЕЕD не впорався з керуванням та злетів у кювет. У результаті авто перевернулося.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 00:03. 

Рятувальники разом з представниками поліції власноруч підняли та поставили на колеса транспортний засіб.

На жаль, у результаті аварії загинула 27-річна пасажирка легковика.

33-річного водія з попереднім діагнозом – закрита черепно-мозкова травма, перелом носу, травма грудної клітини – госпіталізували до лікарні.

Обставини ДТП будуть встановлювати співробітники поліції.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині Kia злетіла в кювет та перевернулась: загинула жінка, постраждав чоловік   

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на трасі зіткнулися легковик та вантажівка: загинула жінка

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині Kia злетіла в кювет та перевернулась: загинула жінка, постраждав чоловік   Українська

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