На Дніпропетровщині Kia злетіла в кювет та перевернулась: загинула жінка, постраждав чоловік   

Там водій легкового автомобіля КІА СЕЕD не впорався з керуванням та злетів у кювет. У результаті авто перевернулося.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 00:03.
Рятувальники разом з представниками поліції власноруч підняли та поставили на колеса транспортний засіб.
На жаль, у результаті аварії загинула 27-річна пасажирка легковика.
33-річного водія з попереднім діагнозом – закрита черепно-мозкова травма, перелом носу, травма грудної клітини – госпіталізували до лікарні.
Обставини ДТП будуть встановлювати співробітники поліції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на трасі зіткнулися легковик та вантажівка: загинула жінка.
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