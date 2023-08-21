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  • У Павлограді двоє цуценят впали у занедбаний колодязь: їх діставали рятувальники

У Павлограді двоє цуценят впали у занедбаний колодязь: їх діставали рятувальники

Сьогодні 08:01
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Новости Днепра про У Павлограді двоє цуценят впали у занедбаний колодязь: їх діставали рятувальники

Учора ввечері, 20 серпня, на лінію «101» повідомили, що у Павлограді на одній із вулиць двоє цуценят впали у занедбаний колодязь.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що песики знаходяться на глибині 2 метрів.

Один зі співробітників ДСНС спустився по драбині донизу та підняв двох чотирилапих на поверхню.

До порятунку тварин залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.

Новости Днепра про У Павлограді двоє цуценят впали у занедбаний колодязь: їх діставали рятувальники

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Новости Днепра про У Павлограді двоє цуценят впали у занедбаний колодязь: їх діставали рятувальникиУкраїнська

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