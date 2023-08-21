У Павлограді двоє цуценят впали у занедбаний колодязь: їх діставали рятувальники

Учора ввечері, 20 серпня, на лінію «101» повідомили, що у Павлограді на одній із вулиць двоє цуценят впали у занедбаний колодязь.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що песики знаходяться на глибині 2 метрів.
Один зі співробітників ДСНС спустився по драбині донизу та підняв двох чотирилапих на поверхню.
До порятунку тварин залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.
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