У Павлограді двоє цуценят впали у занедбаний колодязь: їх діставали рятувальники

Дякуємо за небайдужість!

Учора ввечері, 20 серпня, на лінію «101» повідомили, що у Павлограді на одній із вулиць двоє цуценят впали у занедбаний колодязь.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що песики знаходяться на глибині 2 метрів.

Один зі співробітників ДСНС спустився по драбині донизу та підняв двох чотирилапих на поверхню.

До порятунку тварин залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.

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