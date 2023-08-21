Де сьогодні у Дніпрі не буде світла увесь день: з 8 до 18 (АДРЕСИ) - Днепр Инфо
Де сьогодні у Дніпрі не буде світла увесь день: з 8 до 18 (АДРЕСИ)
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Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі не буде світла увесь день: з 8 до 18 (АДРЕСИ)

Сьогодні, 21 серпня, у Дніпрі будуть вимикати світло.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 21 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

  • просп. Богдана Хмельницького: 103, 107;
  • вул. 152-ї Дивізії: 1, 3, 3-А, 5;
  • вул. Донська: 5-А;
  • вул. Киргизька: 10;
  • бульвар Зоряний: 1, 1-А, 1-Д, 1-Н, 3;
  • пров. Зоряний: 1;
  • тупік Запорізький: 1.

А з 8:00 до 19:00 не буде електропостачання у таких будинках:

  • просп. Богдана Хмельницького: 48, 93, 95, 97, 99;
  • вул. Киргизька: 1.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі не буде світла увесь день: з 8 до 18 (АДРЕСИ)Українська

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