Де сьогодні у Дніпрі не буде світла увесь день: з 8 до 18 (АДРЕСИ)

Заряджайте все!

Сьогодні, 21 серпня, у Дніпрі будуть вимикати світло.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 21 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

просп. Богдана Хмельницького: 103, 107;

вул. 152-ї Дивізії: 1, 3, 3-А, 5;

вул. Донська: 5-А;

вул. Киргизька: 10;

бульвар Зоряний: 1, 1-А, 1-Д, 1-Н, 3;

пров. Зоряний: 1;

тупік Запорізький: 1.

А з 8:00 до 19:00 не буде електропостачання у таких будинках:

просп. Богдана Хмельницького: 48, 93, 95, 97, 99;

вул. Киргизька: 1.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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