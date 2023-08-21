Сьогодні, 21 серпня, у Дніпрі будуть вимикати світло.
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, 21 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:
А з 8:00 до 19:00 не буде електропостачання у таких будинках:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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Це літо видалося дуже спекотним.
Хто це зробив - поки невідомо.
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