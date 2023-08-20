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  • У Жовтих Водах у сміттєвий бак викинули голубів: як живих, так і мертвих

У Жовтих Водах у сміттєвий бак викинули голубів: як живих, так і мертвих

Сьогодні 19:26
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Днями у Жовтих Водах стався жахливий випадок.

Новости Днепра про У Жовтих Водах у сміттєвий бак викинули голубів: як живих, так і мертвих

Невідомі викинули у сміттєвий бак голубів – як живих, так і мертвих. Пташки були настільки ослаблені, що не могли самостійно вибратися з пастки.  

Їх знайшли місцеві мешканки.

Про це повідомили на ФБ-сторінці зоозахисної організації UAnimals.

У Жовтих Водах на Дніпропетровщині у смітник викинули голубів. Їх знайшла Ірина Нікітаєва. Вона дістала мертвих і ще живих птахів зі смітника разом з Ольгою Оспєльніковою, яка працює поряд у дитячому садочку, і якраз прийшла на роботу. Шоковані жінки подзвонили голові місцевої громадської організації «Місто щасливих тварин» Тетяні Миросенко, і вже втрьох вони рятували та напували водою тих, хто ще міг ковтати. 34 птахів вдалося врятувати. 25 померли – поліція забрала їх на експертизу. Живих голубів передали під опіку волонтерці Лорі Богатирьовій. Зараз цим птахам нічого не загрожує, але у місті є багато інших, які теж можуть бути під загрозою нападу живодерів, – йдеться у повідомленні.
 

Хто та чому так вчинив із пташками – невідомо. Зоозахисники закликають правоохоронців розслідувати цей злочин!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі в сміттєвий бак викинули цуценя без очей. 

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Новости Днепра про У Жовтих Водах у сміттєвий бак викинули голубів: як живих, так і мертвихУкраїнська

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