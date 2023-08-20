Африканська спека: у Дніпрі “на сонці” зафіксували +56 градусів

Це літо видалося дуже спекотним.

Чи не щодня температура повітря сягає позначки 30+.

А сьогодні у Дніпрі “на сонці” зафіксували +56 градусів – такі дані відображалися на інформаційних табло на зупинках громадського транспорту.

Фото опублікували місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, за прогнозом синоптиків, сьогодні у Дніпрі температура повітря складає +32°; +35°С. І це в тіні.

У таку спеку треба бути максимально обережним. Насамперед уникайте перебування на вулиці у найспекотніші години. Пийте багато рідини, навіть якщо ви не відчуваєте спраги. Охолоджуйте шкіру. Обережно плануйте спортивні активності. Їжте легку збалансовану їжу. Відмовтеся від алкоголю. Ніколи не залишайте дітей або домашніх тварин в машині.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області на три дні оголосили попередження про небезпечне метеоявище: подробиці.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: