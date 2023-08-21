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  • В Павлограде два щенка упали в заброшенный колодец: их доставали спасатели

В Павлограде два щенка упали в заброшенный колодец: их доставали спасатели

Сегодня 08:01
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Новости Днепра про В Павлограде два щенка упали в заброшенный колодец: их доставали спасатели

Вчера вечером, 20 августа, на линию «101» сообщили, что в Павлограде на одной из улиц двое щенков упали в заброшенный колодец.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что собачки находятся на глубине 2 метров.

Один из сотрудников ГСЧС спустился по лестнице вниз и поднял двух четырехлапых на поверхность.

К спасению животных привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу техники.

Новости Днепра про В Павлограде два щенка упали в заброшенный колодец: их доставали спасатели

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