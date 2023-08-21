У Дніпрі планують на два місяці звузити Донецьке шосе: подробиці

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У Дніпрі з 4 вересня планують звузити проїзну частину на вул. Донецьке шосе – у районі перехрестя з вул. Терещенківською.

На цій ділянці будуть проходити ремонтні роботи з реконструкції каналізаційного колектору.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови.

У документі зазначається, що проїзну частину звузять з 4 вересня до 30 жовтня 2023 року.

На місці проведення робіт мають встановити тимчасові дорожні знаки, огорожу та освітлення.

Зазначимо, міський голова поки не підписав документ, тож він ще не набрав чинності.

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