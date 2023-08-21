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У Дніпрі планують на два місяці звузити Донецьке шосе: подробиці

Сьогодні 09:05
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Новости Днепра про У Дніпрі планують на два місяці звузити Донецьке шосе: подробиці

У Дніпрі з 4 вересня планують звузити проїзну частину на вул. Донецьке шосе – у районі перехрестя з вул. Терещенківською.

На цій ділянці будуть проходити ремонтні роботи з реконструкції каналізаційного колектору.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови.

У документі зазначається, що проїзну частину звузять з 4 вересня до 30 жовтня 2023 року.

На місці проведення робіт мають встановити тимчасові дорожні знаки, огорожу та освітлення.

Новости Днепра про У Дніпрі планують на два місяці звузити Донецьке шосе: подробиці

Зазначимо, міський голова поки не підписав документ, тож він ще не набрав чинності.

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Новости Днепра про У Дніпрі планують на два місяці звузити Донецьке шосе: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі планують на два місяці звузити Донецьке шосе: подробиціРусский

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