У Дніпрі на Слобожанському проспекті чоловік випав із вікна: що з ним

У Дніпрі на Слобожанському проспекті стався жахливий інцидент – чоловік випав із вікна п’ятого поверху.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Свідки події викликали на місце швидку та поліцію.
Чоловіка у важкому стані госпіталізували до лікарні.
Що стало причиною такого вчинку містянина – поки невідомо. За словами очевидців, чоловік міг бути напідпитку.
Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.
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