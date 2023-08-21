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У Дніпрі на Слобожанському проспекті чоловік випав із вікна: що з ним

Сьогодні 10:00
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Чоловік випав з вікна п'ятого поверху.
Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті чоловік випав із вікна: що з ним

Фото умовне.

У Дніпрі на Слобожанському проспекті стався жахливий інцидент – чоловік випав із вікна п’ятого поверху.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Свідки події викликали на місце швидку та поліцію.

Чоловіка у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Що стало причиною такого вчинку містянина – поки невідомо. За словами очевидців, чоловік міг бути напідпитку.

Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.

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