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В Днепре на Слобожанском проспекте мужчина выпал из окна: что с ним

Сегодня 10:00
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Мужчина выпал из окна пятого этажа.
Новости Днепра про В Днепре на Слобожанском проспекте мужчина выпал из окна: что с ним

Фото условное.

В Днепре на Слобожанском проспекте произошел ужасный инцидент – мужчина выпал из окна пятого этажа.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Свидетели происшествия вызвали на место скорую и полицию.

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Что стало причиной такого поступка горожанина – пока неизвестно. По словам очевидцев, мужчина мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.

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