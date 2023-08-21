В Днепре на Слобожанском проспекте мужчина выпал из окна: что с ним

В Днепре на Слобожанском проспекте произошел ужасный инцидент – мужчина выпал из окна пятого этажа.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Свидетели происшествия вызвали на место скорую и полицию.
Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Что стало причиной такого поступка горожанина – пока неизвестно. По словам очевидцев, мужчина мог быть в состоянии алкогольного опьянения.
Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.
Читайте также:
Автор:
Спасибо за неравнодушие!
Несчастный случай произошел в Кривом Роге.
На днях в Желтых Водах произошел ужасный случай.
Сегодня, 20 августа, на трассе М30 в Павлоградском районе произошла…
Вечная слава!
Важная информация!
Спасибо за неравнодушие!
Захватите с собой зонт!
Несчастный случай произошел в Кривом Роге.
На днях в Желтых Водах произошел ужасный случай.
Сегодня, 20 августа, на трассе М30 в Павлоградском районе произошла авария.
Это лето оказалось очень жарким.
Кто это сделал – пока неизвестно.
В Кривом Роге произошел ужасный случай.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!