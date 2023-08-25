Дві сестри втрапили в скандал, бо “тверкали” на могилі батька-військового: як вони це пояснили

Дівчата станцювали на кладовищі, де поховані військові. Їх розкритикували у мережі та затримала поліція.

Дві сестри прийшли на могилу свого батька-військового та почали танцювати. Усе це вони зняли на відео та виклали у своїх сторіс. Пізніше ця публікація розлетілася мережею та дівчат затримала поліція.

Люди були обурені тим, що дівчата танцювали на могилах полеглих захисників. Ба більше, це все сталося на День Незалежності, тож мережа “вибухнула” звинуваченнями в сторону сестер.

Після того, як відео розлетілося, поліціянти Києва отримали орієнтування на дівчат, довкола яких спалахнув серйозний скандал через наругу над могилами військовослужбовців. Їх затримали поблизу метро. Обом загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Українці знайшли соцмережі дівчат та почали залишати гнівні коментарі. Згодом одна із них перепросила за цей випадок. Дівчина пояснила, що вони з сестрою прийшли на могилу батька, який був військовим та загинув в Ізюмі на Харківщині.

Ми розуміємо ставлення свого загиблого батька до культури поховання, тому не побачили нічого поганого, але зараз шкодуємо, – написала дівчина.

Але сімейний “жарт” перетворився на скандал, а дівчатам загрожує реальне покарання, адже на цвинтарі були могили інших захисників, тож це справді можна кваліфікувати, як наругу над полеглими військовослужбовцями. Наразі за такий вчинок передбачена відповідальність.

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