На Днепропетровщине среди многоэтажек раздался взрыв: есть погибшие

22 августа в Першотравенске раздался взрыв.

Громкий звук услышали во дворе одной из пятиэтажек на улице Кобзаря. Позже выяснилось, что это взорвалась граната. От полученных повреждений погибли два человека.

Инцидент произошел около 10:00. Об этом пишет Информатор.

По предварительной информации, погибшие – семейная пара, 38-летний мужчина и 45-летняя женщина. Все обстоятельства взрыва устанавливаются правоохранителями.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области мужчина поджег пенсионера.

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