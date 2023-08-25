На Днепропетровщине среди многоэтажек раздался взрыв: есть погибшие

Громкий звук услышали во дворе одной из пятиэтажек на улице Кобзаря. Позже выяснилось, что это взорвалась граната. От полученных повреждений погибли два человека.
Инцидент произошел около 10:00. Об этом пишет Информатор.
По предварительной информации, погибшие – семейная пара, 38-летний мужчина и 45-летняя женщина. Все обстоятельства взрыва устанавливаются правоохранителями.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области мужчина поджег пенсионера.
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