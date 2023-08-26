Загадочная девочка в черном с Европейской площади может быть в больнице

Об этом сообщают комментаторы в популярной соцсети ТикТок.
Раньше мы уже писали о возможных мотивах девушки стоять у столба.
Были версии, что девушка занимается мошенничеством. Якобы она просила у прохожих еду у McDonald’s, а затем возвращала товар и забирала средства.
Некоторые горожане даже устроили флешмоб. Они приходили на Европейскую площадь и копировали поведение девушки: также опирались на столб и снимали это на видео.
Девушку проверяли правоохранители, а один поклонник даже приносил ей розы и приглашал на свидание.
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