Загадочная девочка в черном с Европейской площади может быть в больнице

Девушка в черном из центра Днепра возможно находится в больнице.

Об этом сообщают комментаторы в популярной соцсети ТикТок.

Раньше мы уже писали о возможных мотивах девушки стоять у столба.

Были версии, что девушка занимается мошенничеством. Якобы она просила у прохожих еду у McDonald’s, а затем возвращала товар и забирала средства.

Некоторые горожане даже устроили флешмоб. Они приходили на Европейскую площадь и копировали поведение девушки: также опирались на столб и снимали это на видео.

Девушку проверяли правоохранители, а один поклонник даже приносил ей розы и приглашал на свидание.

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