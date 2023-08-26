В Днепре мужчина нашел снаряд во время прогулки

Об этом сообщает Telegram-канал ХДнепр.
Подозрительный предмет он нашел у дома №1 на ул. Генерала Захарченко.
Муж сразу вызвал вызывающих, опознавших страшную находку.
Это оказался АС-76мм. Снаряд используется еще с 1942 года и, возможно, стоит на вооружении до сих пор.
Сотрудники ГСЧС вывезли его и взорвали на площадке в Сурском.
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