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В Днепре мужчина нашел снаряд во время прогулки

Сегодня 10:37
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Днепрянин нашел старый снаряд во время прогулки по городу.

Новости Днепра про В Днепре мужчина нашел снаряд во время прогулки

Об этом сообщает Telegram-канал ХДнепр.

Подозрительный предмет он нашел у дома №1 на ул. Генерала Захарченко.

Муж сразу вызвал вызывающих, опознавших страшную находку.

Это оказался АС-76мм. Снаряд используется еще с 1942 года и, возможно, стоит на вооружении до сих пор.

Сотрудники ГСЧС вывезли его и взорвали на площадке в Сурском.

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