Дедушка из Никополя спасает обездоленных животных, несмотря на обстрелы: иногда не доедает сам

В Никополе дедушка ухаживает за двумя десятками бездомных собак.

Историю дедушки рассказала волонтер Анастасия Князева.

Александр живет в Никополе. Несмотря на то, что город постоянно обстреливают, дедушка даже не думает куда-то уезжать, ведь заботится о нескольких десятках брошенных собак. Сейчас с ним живет 20 животных, которых покинули хозяева. По словам волонтера, решившей рассказать историю мужчины, часть животных Александр спас своими силами, а часть ему подбросили во двор.

Дедушка иногда вынужден ходить по свалкам, потому что животных много и не всех удается накормить за свой счет. Александр иногда пропускает завтрак или обед, только чтобы дать хоть немного пищи собакам.

Мужчина подкармливает не только собак, живущих рядом с ними, но и тех, кого оставили на улице. Сейчас Александру помогает соседка Галина. Именно ее номер волонтер оставила, как контактный, чтобы люди, желающие помочь дедушке с животными, могли это сделать.

Александр говорит, что собак любит всем сердцем, потому что они смысл его жизни. Подробности ТУТ.

Напомним, ранее мы рассказывали о волонтере из Никополя, которая, несмотря на угрозу обстрелов, ходит готовить кошек, живущих на побережье бывшего Каховского водохранилища.

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