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  • Дідусь із Нікополя рятує знедолених тварин попри обстріли: частину із них йому підкинули

Дідусь із Нікополя рятує знедолених тварин попри обстріли: частину із них йому підкинули

Сьогодні 12:21
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У Нікополі дідусь опікується двома десятками безпритульних собак.

Новости Днепра про Дідусь із Нікополя рятує знедолених тварин попри обстріли: частину із них йому підкинули

Історію дідуся розповіла нікопольська волонтерка Анастасія Князева. 

Пан Олександр живе у Нікополі. Попри те, що місто постійно обстрілюють, дідусь навіть не думає кудись виїжджати, адже опікується кількома десятками знедолених собак. Наразі з ним живе 20 тварин, яких покинули господарі. За словами волонтерки, яка вирішила розповісти історію чоловіка, частину тварин Олександр врятував самотужки, а частину йому підкинули у двір.

Дідусь іноді вимушений ходити по смітниках, бо тварин багато і не всіх вдається нагодувати за власний кошт. Пан Олександр іноді пропускає сніданок чи обід, тільки щоб дати хоч трохи харчів тваринам. 

Чоловік підгодовує не тільки собак, які живуть поруч із них, а й тих кого залишили на вулиці. Наразі Олександру допомагає сусідка Галина. Саме її номер волонтерка залишила, як контактний, щоб люди, які бажають допомогти дідусеві з тваринами, могли це зробити. 

Пан Олександр каже, що собак любить усім серцем, бо вони сенс його життя. Деталі ТУТ.

Новости Днепра про Дідусь із Нікополя рятує знедолених тварин попри обстріли: частину із них йому підкинули

Нагадаємо, раніше ми розповідали про волонтерку із Нікополя, яка попри загрозу обстрілів ходить готувати котів, що живуть на прибережжі колишнього Каховського водосховища. 

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Новости Днепра про Дідусь із Нікополя рятує знедолених тварин попри обстріли: частину із них йому підкинулиУкраїнська

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