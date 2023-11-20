Дідусь із Нікополя рятує знедолених тварин попри обстріли: частину із них йому підкинули

У Нікополі дідусь опікується двома десятками безпритульних собак.

Історію дідуся розповіла нікопольська волонтерка Анастасія Князева.

Пан Олександр живе у Нікополі. Попри те, що місто постійно обстрілюють, дідусь навіть не думає кудись виїжджати, адже опікується кількома десятками знедолених собак. Наразі з ним живе 20 тварин, яких покинули господарі. За словами волонтерки, яка вирішила розповісти історію чоловіка, частину тварин Олександр врятував самотужки, а частину йому підкинули у двір.

Дідусь іноді вимушений ходити по смітниках, бо тварин багато і не всіх вдається нагодувати за власний кошт. Пан Олександр іноді пропускає сніданок чи обід, тільки щоб дати хоч трохи харчів тваринам.

Чоловік підгодовує не тільки собак, які живуть поруч із них, а й тих кого залишили на вулиці. Наразі Олександру допомагає сусідка Галина. Саме її номер волонтерка залишила, як контактний, щоб люди, які бажають допомогти дідусеві з тваринами, могли це зробити.

Пан Олександр каже, що собак любить усім серцем, бо вони сенс його життя. Деталі ТУТ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про волонтерку із Нікополя, яка попри загрозу обстрілів ходить готувати котів, що живуть на прибережжі колишнього Каховського водосховища.

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