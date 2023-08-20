Даже в воскресенье: где сегодня в Днепре проблемы с водоснабжением

Сегодня, 20 августа, в Днепре некоторые жители остались без воды.
Причина – проведение аварийных работ.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, как в Днепре в воскресенье работает общественный транспорт.
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Александра Лучка
Автор:
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