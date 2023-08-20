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Даже в воскресенье: где сегодня в Днепре проблемы с водоснабжением

Сегодня 12:32
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Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про Даже в воскресенье: где сегодня в Днепре проблемы с водоснабжением

Сегодня, 20 августа, в Днепре некоторые жители остались без воды.

Причина – проведение аварийных работ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, прекращено водоснабжение:

  • ул. Марии Яровой, 1-20 (Игрень),
  • ул. Каруны, 2-6,
  • ул. Донецком шоссе, 123-131,
  • ул. Ломаная, 17, 
  • ул. Молодежная (с. Новоалександровка).

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, как в Днепре в воскресенье работает общественный транспорт.

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