Навіть у неділю: де сьогодні у Дніпрі проблеми з водопостачанням

Сьогодні, 20 серпня, у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води.
Причина – проведення аварійних робіт.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Так, припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі у неділю працює громадський транспорт.
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