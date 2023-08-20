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Навіть у неділю: де сьогодні у Дніпрі проблеми з водопостачанням

Сьогодні 12:32
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Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про Навіть у неділю: де сьогодні у Дніпрі проблеми з водопостачанням

Сьогодні, 20 серпня, у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

  • вул. Марії Ярової, 1-20 (Ігрень),
  • вул. Каруни, 2-6,
  • вул. Донецькому шосе, 123-131,
  • вул. Ломана, 17,
  • вул. Молодіжна (с. Новоолександрівка). 

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі у неділю працює громадський транспорт

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Новости Днепра про Навіть у неділю: де сьогодні у Дніпрі проблеми з водопостачаннямУкраїнська

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