Некоторые трамваи сократят маршрут: как в Днепре в воскресенье работает общественный транспорт

Сегодня, 20 августа, есть некоторые изменения в работе общественного транспорта.
Так, трамваи №12 продолжат работать по сокращенному маршруту – от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского. Изменения связаны с проведением восстановительных работ по ул. Вартовых неба.
Также в городе продолжит работу временный трамвайный маршрут №7 – пл. Старомостовая – ул. Исполкомовская. Перевозки будут производиться с 7:00 до 19:00 с интервалом 25 минут.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию выходного дня.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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