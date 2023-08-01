Что значат разные статусы в электронном кабинете абитуриентов в 2023 году: «деактивировано» и «отменено учебным заведением»

Вчера закончился прием документов в высшие учебные заведения Днепра. Списки поступающих на бюджет должны появиться до 5 августа, а тех, кто «попадает» на контракт – до 9 августа. Отследить весь процесс прохождения электронного заявления в вузы можно с помощью электронного кабинета поступающего. Напротив заявления абитуриента могут появляться разные статусы.

Журналисты dnepr.info разбирались что они значат.

Графа «Зарегистрировано в учебном заведении» значит, что вуз принял заявку к рассмотрению и принимается решение о допуске поступающего к участию в конкурсном отборе.

«Допущено к конкурсу» значит, что заявление «участвует» в конкурсе на бюджетную форму обучения, а вот практически идентичный статус «Допущено к конкурсу (обучение на средства физических и юридических лиц» значит, что заявление абитуриента участвует в конкурсе на контракт.

Статус «Задержан» или «Нуждается в уточнении» означает, что заявление принято, но данные требуют уточнения. Также в скобках может быть перечислено каких данных не хватает и как их подать.

«Отменен поступающим» — значит, что абитуриент забрал заявление. Пока заявление не было зарегистрировано учебным заведением поступающий может подать его по новой в тот же вуз, но если абитуриент забрал документы уже после того, как приемная комиссия их зарегистрировала, то подать их снова он не может.

Статус «Отказано учебным заведением» значит, что поданное заявление не было допущено к участию в конкурсе на основании решения приемной комиссии. При этом должна быть указана причина отказа.

Очень похожий статус «Отменено учебным заведением» означает, что заявление абитуриента имело техническую ошибку в данных ЕГЭБО и приемная комиссия его отменила.

Самый долгожданный для абитуриента статус «Рекомендовано к зачислению (обучению по государственному (региональному заказу)» значит, что поступающий прошел конкурсный отбор и рекомендован к зачислению на обучение по госсзаказу. Тоже самое значит статус «Рекомендуется к зачислению (обучения на средства физических и/или юридических ли)» с той лишь разницей, что в последнем случае абитуриент проходит конкурс на контракт.

«Исключено из списка рекомендованных» говорит о том, что поступающий потерял право на зачисление в связи с невыполнением требований Порядка приема или их нарушения. Вуз при этом должен указать причину исключения.

Статус «Включено в приказ» с вариациями: «обучение по государственному (региональному) заказу» либо «обучение на средства физических и/или юридических лиц» значит, что уже есть приказ о зачислении поступающего в вуз по государственному или региональному заказу либо по контракту.

Статус «Деактивировано (в связи с зачислением на обучение)» должно только порадовать – значит абитуриент уже стал студентом.

А вот графа «Отменено зачисление» должна напугать, ведь это значит, что зачисление поступающего в учебное заведение отменено.

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