Смотровая площадка на левом берегу Днепра 40 лет назад: огромные трубы и аквариумные рыбки в озере (ФОТО)

Полюбоваться на реку и другой берег Днепра в городе можно с нескольких точек. В основном это парки и набережная. Но еще несколько десятков лет назад части смотровых площадок в Днепре попросту не существовало.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядела набережная жилмассива Солнечный до того как тут была обустроена смотровая площадка.

На левом берегу Днепра всего один «официальный» пляж. Находит он в Мануйловском парке. Но раньше мест для купания тут было больше. Так, «остатки» одной из зон отдыха можно увидеть неподалеку набережной. Местные до сих пор любят здесь отдыхать. Сегодня пляж выглядит маленьким, но несколько десятков лет назад он был значительно больше в размерах, а рядом с ним находилось небольшое «озеро» и трубы очистных сооружений бывшего завода им. К. Либкнехта.

«Озеро» было не таким глубоким как река, а еще, по свидетельствам местных жителей, в нем было очень много рыбы. Водились даже аквариумные рыбки.

«В этой луже жили аквариумные рыбки: гупи, меченосцы, гурами. Дети гардинами их ловили, в банку и продавать на Троицкий рынок», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Владимир Ципура.

В «озере» любили купаться дети, так как вода там была теплее, чем в Днепре.

Но со временем вода тут стала не пригодной для купания, пляж зарос деревьями и кустами и в начале 2000-х на его месте обустроили набережную. Теперь там, где было «озеро» находится смотровая площадка и фонтан «Арка любви».

фото: С. Просяк, группа «История в фотография. Екатеринослав-Днепропетровск»

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