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  • Что ждет жителей Днепра с 1 августа: пополнение карт с паролем, штрафы для бизнеса и мобилизация срочников

Что ждет жителей Днепра с 1 августа: пополнение карт с паролем, штрафы для бизнеса и мобилизация срочников

Сегодня 13:31
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Последний месяц лета принесет жителям Днепра ряд изменений. Так, чуть сложнее станет переводить средства через терминалы самообслуживания, абитуриенты наконец узнают прошли они на бюджет или нет, а в бизнес вернуться штрафы и проверки.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра с 1 августа: пополнение карт с паролем, штрафы для бизнеса и мобилизация срочников

Журналисты dnepr.info узнали, какие нововведения ждут жителей Днепра с 1 августа.

Прекращение выплат ВПО

С 1 августе украинцы, которые проживают заграницей и получают выплаты как внутренние переселенцы больше не смогут получать помощь от государства. Деньги государство выплачивает только тем ВПЛ, которые находятся в Украине. Граждане, находящиеся за границей, получают материальную помощь от других стран и не могут получать два вида помощи. Такое нововведение прописано в Постановление Кабинета Министров, принятое в июле 2023 года.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра с 1 августа: пополнение карт с паролем, штрафы для бизнеса и мобилизация срочников

Мобилизация

С 1 августа солдаты-срочники могут стать мобилизованными и отправиться на фронт. Сделать это они смогут по собственному желанию. Для этого должен быть соблюден ряд условий. Первое – срок воинской службы солдата должен закончится во время военного положения, а служба продлена сверх установленных сроков. Помимо этого, во время военного положения срочник должен прослужить не менее шести месяцев для перехода в категорию мобилизованных.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра с 1 августа: пополнение карт с паролем, штрафы для бизнеса и мобилизация срочников

Также для них предполагается введение ежемесячного дополнительного вознаграждения.

Банковский перевод

С 1 августа для пополнения банковской карточки через терминал нужно будет не только ввести номер карты, но и мобильного телефона. Далее на телефон придет одноразовый пароль, который нужно будет ввести на экране терминала и подтвердить согласие на выполнение платежной операции. Никаких изменений в сфере оплаты коммунальных платежей, билетов, перевозок налогов, штрафов и сборов не предвидеться.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра с 1 августа: пополнение карт с паролем, штрафы для бизнеса и мобилизация срочников

Вступительная кампания 2023

Август – решающий месяц для абитуриентов. Начиная с 5 и по 9 число вузы должны обнародовать рейтинговые списки для поступающих на бюджет и контрактников. Для бюджетников списки должны появится до 5 числа, для контрактников – до 9 числа. После их опубликования у абитуриента будет несколько дней для подачи оригиналов документов в выбранное высшее учебное заведение. Так, если абитуриент хочет учиться на бюджете и проходит в вуз по рейтинговому списку, то у него есть 3 дня – до 8 августа, чтобы подать оригинальные документы в приемную комиссию вуза. 10 августа будет происходить зачисление на бюджет. Зачисление абитуриентов на контракт продлится до 30 августа.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра с 1 августа: пополнение карт с паролем, штрафы для бизнеса и мобилизация срочников

Штрафы и проверки бизнеса

С началом августа в бизнес вернуться проверки и штрафы.  Президент в конце июля подписал закон, предусматривающий отмену режима 2% налогов для ФОПов, а также возвращение проверок – плановых и не плановых, а также штрафов за неиспользование регистраторов расчетных операций (РРО) – их планируют вернуть с 1 октября 2023 года, исключение будет для тех предпринимателей, которые работают на прифронтовых территориях.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра с 1 августа: пополнение карт с паролем, штрафы для бизнеса и мобилизация срочников

Передача показателей

С августа месяца жители Днепропетровской области – клиенты компании «Нафтогаз» смогут предоставлять показания счетчиков газа только тремя способами: через личный кабинет на сайте gas.ua, через чаты GASUA в Viber, Telegram. Также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger или сообщив показания по телефону 4647 в виде смс-сообщения.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра с 1 августа: пополнение карт с паролем, штрафы для бизнеса и мобилизация срочников

Дополнительные выплаты

К 24 августа некоторые категории украинцев получат дополнительные выплаты. Это касается инвалидов войны, I, II и III группы, пострадавшим от боевых действий и участникам Революции Достоинства, тех, кто имеет особые заслуги перед государством, а также членам семей погибших военных.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра с 1 августа: пополнение карт с паролем, штрафы для бизнеса и мобилизация срочников

Кредиты на жилье

С начала августа воспользоваться программой «єОселя» смогут не только военные и врачи, а также внутренние переселенцы, люди, не имеющие собственного жилья. Ипотека доступна под 7% годовых, но для ее оформления есть ряд условий. Так квартира должна быть минимум 52 кв.м. и находится в доме, построенном не более 10 лет назад. Первый взнос должен составлять от 20%, а срок кредитования составляет до 20 лет.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра с 1 августа: пополнение карт с паролем, штрафы для бизнеса и мобилизация срочников

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