Що означають різні статуси в електронному кабінеті абітурієнтів у 2023 році: «деактивовано» та «скасовано навчальним закладом»

Вчора закінчився прийом документів до вищих навчальних закладів Дніпра. Списки тих, хто проходить на бюджет, мають з'явитися до 5 серпня, а тих, хто потрапляє на контракт – до 9 серпня. Відстежити весь процес проходження електронної заяви до вузів можна за допомогою електронного кабінету вступника. Навпроти заяви абітурієнта можуть з'являтися різні статуси.

Журналісти dnepr.info розбиралися що вони означають.

Графа «Зареєстровано в навчальному закладі» означає, що вуз прийняв заявку до розгляду та приймається рішення про допуск вступника до участі у конкурсному відборі.

«Допущено до конкурсу» означає, що заява бере участь у конкурсі на бюджетну форму навчання, а ось практично ідентичний статус «Допущено до конкурсу (навчання на кошти фізичних та юридичних осіб») означає, що заява абітурієнта бере участь у конкурсі на контракт.

Статус «Затримано» або «Потребує уточнення» означає, що заява прийнята, але дані вимагають уточнення. Також у дужках може бути перераховано яких даних не вистачає та як їх подати.

«Скасовано вступником» – означає, що абітурієнт забрав заяву. Поки заява не була зареєстрована навчальним закладом вступник може подати її заново до того ж вузу, але якщо абітурієнт забрав документи вже після того, як приймальна комісія їх зареєструвала, то подати їх знову він не може.

Статус «Відмовлено навчальним закладом» означає, що подана заява не була допущена до участі у конкурсі на підставі рішення приймальної комісії. При цьому має бути зазначено причину відмови.

Дуже схожий статус «Скасовано навчальним закладом» означає, що заява абітурієнта мала технічну помилку у даних ЄДЕБО та приймальна комісія її скасувала.

Найбільш довгоочікуваний для абітурієнта статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним замовленням))» означає, що вступник пройшов конкурсний відбір і рекомендований до зарахування на навчання за держзамовленням. Теж саме означає статус «Рекомендується до зарахування (навчання на кошти фізичних та/або ли)» з тією різницею, що в останньому випадку абітурієнт проходить конкурс на контракт.

«Виключено зі списку рекомендованих» говорить про те, що вступник втратив право на зарахування через невиконання вимог Порядку прийому або їх порушення. Виш при цьому має вказати причину виключення.

Статус «Включено до наказу» з варіаціями: «навчання за державним (регіональним) замовленням» або «навчання на кошти фізичних та/або юридичних осіб» означає, що вже є наказ про зарахування вступника до вузу за державним чи регіональним замовленням або за контрактом.

Статус «Деактивовано (у зв’язку із зарахуванням на навчання)» має лише порадувати – отже, абітурієнт вже став студентом.

А ось графа «Скасовано зарахування» має налякати, адже це означає, що зарахування вступника до навчального закладу скасовано.

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