Будут ли работать банки в Днепре во время новогодних праздников

Судя по графику Нацбанка, ограничения будут введены 31 декабря и 1 января. Также на усмотрение коммерческих банков оставлены выходные и праздничные дни, которые выпадают на 24 и 25 декабря, а также 7-8 января.

НБУ рaзъяснил, как банки будут работать на новогодние праздники.

По итогам марта многие банки заявили о больших убытках, которые…

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