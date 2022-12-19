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Будут ли работать банки в Днепре во время новогодних праздников

Сегодня 21:30
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Новости Днепра про Будут ли работать банки в Днепре во время новогодних праздников

НБУ рaзъяснил, как банки будут работать на новогодние праздники.

Судя по графику Нацбанка, ограничения будут введены 31 декабря и 1 января. Также на усмотрение коммерческих банков оставлены выходные и праздничные дни, которые выпадают на 24 и 25 декабря, а также 7-8 января.

Новости Днепра про Будут ли работать банки в Днепре во время новогодних праздников

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