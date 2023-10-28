Сбой в «ПриватБанке»: карты днепрян не принимают в магазинах

Сегодня в "ПриватБанке" произошел сбой в работе системы.

У многих людей возникли сложности с расчетами по карте.

На «горячей линии» финучреждения говорят, что знают о проблеме, и пытаются ее исправить.

В начале октября у «ПриватБанка» уже был масштабный сбой.

Тогда у клиентов возникли большие сложности при оплате в торговых точках с помощью POS-терминалов.

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