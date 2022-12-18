Можно дойти до середины реки: Днепр снова сильно обмелел

Жители Днепра сообщают, что в реке снова снизился уровень воды. Кое-где вода отошла от берега на 5 метров.
Местами воды настолько мало, что реку можно перейти вброд.
В этом году вода «исчезала» из Днепра дважды — летом и октябре. Тогда на берег выбросило кучу артефактов. На берегу Монастырского острова можно было найти все что угодно – от старой урны, игрушечного телефона до иконы и памятной статуэтки из Севастополя.
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