Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Можно дойти до середины реки: Днепр снова сильно обмелел

Сегодня 16:24
просмотров

Днепр снова обмелело.

Новости Днепра про Можно дойти до середины реки: Днепр снова сильно обмелел

Жители Днепра сообщают, что в реке снова снизился уровень воды. Кое-где вода отошла от берега на 5 метров.

Местами воды настолько мало, что реку можно перейти вброд.

В этом году вода «исчезала» из Днепра дважды — летом и октябре. Тогда на берег выбросило кучу артефактов. На берегу Монастырского острова можно было найти все что угодно – от старой урны, игрушечного телефона до иконы и памятной статуэтки из Севастополя.

Новости Днепра про Можно дойти до середины реки: Днепр снова сильно обмелел

Новости Днепра про Можно дойти до середины реки: Днепр снова сильно обмелел

Новости Днепра про Можно дойти до середины реки: Днепр снова сильно обмелел

Читайте також:

Новости Днепра про Можно дойти до середины реки: Днепр снова сильно обмелелУкраїнська Новости Днепра про Можно дойти до середины реки: Днепр снова сильно обмелелРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Умер мужчина, оказавшийся под колесами эвакуатора на Набережной Заводской
    Новости Днепра
    Сегодня 15:59
    Умер мужчина, оказавшийся под колесами эвакуатора на Набережной Заводской

    В Днепре мужчина скончался под колесами эвакуатора.

    Я не хочу умирать, надо поднять сына: в Днепре спасли военного, пережившего клиническую смерть
    Сегодня 15:06
    Я не хочу умирать, надо поднять сына: в Днепре спасли военного, пережившего клиническую смерть

    В Днепре помогли мужчине, который получил тяжелое ранение.

    Как тебе такое, Илон Маск?: в Днепре к авто присоединили печь на дровах (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:45
    Как тебе такое, Илон Маск?: в Днепре к авто присоединили печь на дровах (ВИДЕО)

    В Днепре водитель встроил в машину печь на дровах.

    На войне с рашистами погиб боец ​​терробороны из Кривого Рога
    Новости Днепра
    Сегодня 11:00
    На войне с рашистами погиб боец ​​терробороны из Кривого Рога

    15 декабря во время выполнения боевой задачи героически погиб Евгений…

    Последние новости

    Умер мужчина, оказавшийся под колесами эвакуатора на Набережной Заводской
    Умер мужчина, оказавшийся под колесами эвакуатора на Набережной Заводской

    В Днепре мужчина скончался под колесами эвакуатора.

    Сегодня 15:59
    просмотров
    Я не хочу умирать, надо поднять сына: в Днепре спасли военного, пережившего клиническую смерть
    Я не хочу умирать, надо поднять сына: в Днепре спасли военного, пережившего клиническую смерть

    В Днепре помогли мужчине, который получил тяжелое ранение.

    Сегодня 15:06
    просмотров
    Фотограф из Днепра показал миниатюрных «зимних» птиц (ФОТО)
    Фотограф из Днепра показал миниатюрных «зимних» птиц (ФОТО)

    В Днепре зимуют маленькие птички.

    Сегодня 14:24
    просмотров
    Как тебе такое, Илон Маск?: в Днепре к авто присоединили печь на дровах (ВИДЕО)
    Как тебе такое, Илон Маск?: в Днепре к авто присоединили печь на дровах (ВИДЕО)

    В Днепре водитель встроил в машину печь на дровах.

    Сегодня 13:45
    просмотров
    Атака на Кривой Рог: погибшая женщина с февраля была в Польше с детьми, но недавно вернулась
    Атака на Кривой Рог: погибшая женщина с февраля была в Польше с детьми, но недавно вернулась

    16 декабря ракета прилетела в жилой дом в Кривом Роге. Погибла целая семья – мама, отец и маленький ребенок.

    Сегодня 13:08
    просмотров
    Работают все АЭС, кроме Запорожской: Укрэнерго о состоянии энергосистемы
    Работают все АЭС, кроме Запорожской: Укрэнерго о состоянии энергосистемы

    Украина приходит в себя после обстрелов 16 декабря.

    Сегодня 12:29
    просмотров
    В двух районах Днепра нет тепла: какая ситуация с водой и отоплением в городе
    В двух районах Днепра нет тепла: какая ситуация с водой и отоплением в городе

    В Днепре почти всему городу вернули воду и отопление.

    Сегодня 11:41
    просмотров
    На войне с рашистами погиб боец ​​терробороны из Кривого Рога
    На войне с рашистами погиб боец ​​терробороны из Кривого Рога

    15 декабря во время выполнения боевой задачи героически погиб Евгений Кашинский из Кривого Рога. Боец входил в состав подразделения "Регбисты" 129 криворожской бригады Территориальной обороны.

    Сегодня 11:00
    0
    просмотров
    В Днепре по набережной бегают фламинго, Санты и жираф (ФОТО)
    В Днепре по набережной бегают фламинго, Санты и жираф (ФОТО)

    В Днепре прошел костюмированный забег.

    Сегодня 10:36
    просмотров
    ВСУ отразили атаки врага в районе более 15 населенных пунктов, — Генштаб
    ВСУ отразили атаки врага в районе более 15 населенных пунктов, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 17 декабря успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

    Сегодня 10:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх