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Малюнок школярки із Дніпра прикрашає кабінет міністра МВС

Сьогодні 11:15
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Малюнок школярки із Дніпра тепер висить в кабінеті Дениса Монастирського.

Новости Днепра про Малюнок школярки із Дніпра прикрашає кабінет міністра МВС

Про це повідомили в департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради.

Школярка Ангеліна посіла перше місце на Всеукраїнському конкурсі “Я в безпеці з МВС”. Зазначається, що малюнок дівчини тепер висить в кабінеті міністра МВС Дениса Монастирського.

У коментарях до допису зазначили, що Ангеліна навчається в НВК №59 Дніпра.

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Новости Днепра про Малюнок школярки із Дніпра прикрашає кабінет міністра МВСУкраїнська Новости Днепра про Малюнок школярки із Дніпра прикрашає кабінет міністра МВСРусский

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