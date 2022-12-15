Малюнок школярки із Дніпра прикрашає кабінет міністра МВС

Про це повідомили в департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради.
Школярка Ангеліна посіла перше місце на Всеукраїнському конкурсі “Я в безпеці з МВС”. Зазначається, що малюнок дівчини тепер висить в кабінеті міністра МВС Дениса Монастирського.
У коментарях до допису зазначили, що Ангеліна навчається в НВК №59 Дніпра.
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